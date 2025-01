Eesti keeles ilmus menuromaan, mis kirjeldab elu kõrghetki ja madalseise hingekriipiva täpsusega

Ühe populaarsema USA kirjaniku Ann Napolitano kõige värskem romaan «Tere, kaunitar!» on kaunis ja õrn austusavaldus Louisa May Alcotti ajatule romaanile «Väikesed naised» ning kujutab liigutavalt võimalusi, mis avanevad, kui armastame inimest just sellisena, nagu ta on.