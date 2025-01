Riigipea kutsub kooliõpilasi kirjutama teemal «Lugeda või mitte lugeda?»

Sel aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse trükise ilmumisest ning sel puhul on käesolev aasta nimetatud raamatuaastaks. Eestikeelne kirjasõna ja raamatutarkus on eestlastele teed näidanud pooltuhat aastat. Kas saame sama öelda ka saja aasta pärast? Praegu, mil ekraanid ja digitaalne sisu tõusevad igapäevaseks kaaslaseks, on paslik küsida, milline koht jääb raamatule tuleviku maailmas?

Lugemine ei ole lihtsalt sõnade ja lausete kokkupanemine – see on oskus avada uksi teistsugustesse maailmadesse, arendada kriitilist mõtlemist ja mõista teisi inimesi ning kultuure. Kuid kas see oskus on jätkuvalt hinnas digiajastul, kus info voolab pealiskaudselt ja tihti kaootiliselt? Noorte arvamus on siin hindamatu, sest just nemad on need, kes kujundavad lugemise ja raamatute tulevikku.