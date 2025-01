LUGEMISSOOVITUS 4 tähelepanuväärset raamatut, mis on aasta alguses ilmunud

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Kui tahad minna kala püüdma ega tea, kust alustada, siis see põnev raamat on just sulle. Käsiraamat pakub sammsammulisi juhiseid õngeritvade, nööride, rakenduste, rullide, sõlmede, konksude, söötade, peibutiste, lantide ja putukate kohta.

Tim Sullivan «Patsient»

Bristoli politseiuurija Cross on kohmakas suhtleja, põikpäine ja juhuti tahtmatult jäme. Aga tema raudne loogika ja visa järjekindlus tähendavad, et Crossi kuritegude lahendamise protsent on riigi politseijõudude kõrgeim.

Kolmekümne kuue aastane Sally kirjutab edukalt sketše populaarsele komöödiasaatele ja on töö tõttu armumisest loobunud. Kui aga külaliseks tuleb popstaar Noah, seab ta kahtluse alla oma küünilise teooria, et naised ei saa kunagi endast ilusamaid mehi. See teravmeelne lugu uurib armastuse, huumori ja eneseusalduse dünaamikat.

Raamatus tutvustab dr Michael Mosley tervet hulka igapäevaseid lihtsaid tegevusi, mille abil võid oma vaimset ja füüsilist tervist oluliselt parandada.