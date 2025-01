Paddington seikleb, naerutab ja õpetab hoolivust

Äsja ilmus raamat «Paddingtoni seiklused džunglis», mille autor on Anna Wilson. Raamat põhineb filmi stsenaariumil ja Michael Bondi klassikalistel Paddingtoni lugudel. See sobib hästi neile, kes tahavad filmi elamust lugemise kaudu pikendada.

Samuti tasub tutvuda Michael Bondi originaalse raamatusarjaga, mis on väärt leid iga lastekirjanduse austaja raamaturiiulis. Möödunud aasta lõpus ilmus sarja kolmas raamat «Paddington tuleb appi». See on täis sooja huumorit ja sõbralikke äpardusi, mis on Paddingtoni lugudele omased.