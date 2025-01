Epp Petrone soovitab raamatut: nagu üks ajavaba ja ajuvaba õudusunenägu ja loen seda meeleldi veel üle!

Raamat läheb mõnusalt «Minu...» sarja lugude mustrisse, täiendades maailma mosaiiki, kuidas eestlased 21. sajandil on ilma näinud. Moekoolilugu nagu «Minu London». Rahvusvaheliste tudengite galerii nagu «Minu Jaapan». Heaoludüstoopiahetked nagu «Minu Norra». On vähe neid «Minu...» sarja raamatuid, kust puuduks bürokraatia-peatükk (mulle endiselt meeldib neid lugeda, pole igavaks läinud, sest masinavärkides on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas hädas olla). Taani «linnuke peab õiges kohas olema» bürokraatialugudest läks mulle veel enam korda see, et Taani võileibades peab kõik õigel kohal olema. Minu põgus kokkupuude Taani ja Norra toidukultuuriga on mulle sama mulje jätnud: igal pool vahivad vastu võileivad ja täpselt samasugused võileivad! Nagu (enne moekunstnikku kokaks õppinud) Taavi ütleb: «Sealihapraega täidetud võileiva vahele käib hapukurk, hautatud punane kapsas, majonees ja sinep. Kui sulle punane kapsas või sinep ei meeldi, siis paha lugu küll, aga võileib on vanem kui meie ja sellega ei jamata.» Seda lugedes tundsin, et mina ei tahaks Taanis elada, see kollektivismi ilming oleks mul raske vastu võtta. Ja kindlasti häiriks mind see, kuidas kalendrikohaselt rutiinselt õigel päeval jooma ja lõbutsema peab. Ja see, kuidas raisatakse kaneeli ja pipart sünnipäevade puhul: mis mõttes inimene valatakse kilode kaupa kaneeliga üle? On ikka raiskajad! Muidugi, igas kultuuris on oma keskkonnavaenulikud elemendid, mõni neist igivana ja mõni värskelt kellelegi pähe tulnud ja viraalseks muutunud.