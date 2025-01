Brigitta Davidjants kirjutas raamatu legendaarse J.M.K.E. kõigi aegade parimast albumist

Laupäeval, 25. jaanuaril kell 18 esitletakse klubis Uus Laine raamatut «J.M.K.E.’s To The Cold Land», mis räägib legendaarse punkbändi J.M.K.E. albumist «Külmale maale» (1989). Tegemist on UK kirjastuse Bloomsbury tuntud formaadiga sarjas 33 1/3 Europe, mille raames tutvustavad eri maade autorid mõne tähendusrikka albumi lugu. Inglise keeles ilmuva raamatu autor on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Brigitta Davidjants.