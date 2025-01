LAENUTUSTE TOP 2024 Raamatukogude hitt on särav täht värskes eesti kirjanduses

Tallinna Südalinna raamatukogu juhataja Tiina Põldmaa sõnul oli tõeline rõõm näha, et just algupärasel kirjandusel on kõige enam huvilisi. ««Vareda» ootejärjekorras oli inimesi napilt alla 100,» kommenteeris Tiina Põldmaa suurima rahvaraamatukogu Tallinna Raamatukogude olukorda 2024. aastal peale raamatu ilmumist.

«Möödunud aasta top 20 sisaldab hinnanguliselt kuut raamatut, mis ei ole soovituslik kirjandus,» sõnas Kaldmaa, kes viitas, et tegelikult me täpselt ei tea, kui paljud lugejad on jõudnud raamatuteni koolide kaudu. Pingerea kokkupanemisel ei arvestatud õpikutega, mis ei näita ei prioriteete ega eelistusi kirjanduse tarbimisel. Kõik teised teosed on pingereas esindatud ning kui teosel on olnud e-väljaande versioon, siis on ka see loendatud üldises pingereas laenutuste hulka.