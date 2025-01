Lastekaitse Liidu raamatute sarjas ilmunud uuendatud väljaandes on kaasaegseks kohandatud mitte ainult luuletus, vaid ka joonistused, mis illustreerivad luuletuse sisu ja annavad lastele võimaluse neid ise värvida. Raamat sisaldab samuti fakte lapse õiguste arengu kohta, mida on igale lapsele kasulik teada, teatas lastekaitse liit.

Eelkooliealiste laste õigusi tutvustav raamat «Mul on õigus».

Just koolieelsetele lastele mõeldud raamat sisaldab luuletust laste õigustest, mis ilmus esmakordselt umbes 30 aastat tagasi Rootsis väljaandes «Mina rättigheter» ja inglisekeelses väljaandes «My rights». Eestikeelne luuletus pärineb tuntud lastekirjaniku Leelo Tungla sulest.

«Mul on õigus» on lastekaitse liidu kinnitusel suurepärane vahend, et tutvustada lastele nende õigusi: õigust mõlema vanema hoolitsusele, õigust võrdsele kohtlemisele, õigust haridusele ja palju teisi. Raamat sobib kasutamiseks nii lapsevanematele kui ka lasteaiaõpetajatele, kes soovivad jagada olulist teavet laste õiguste kohta.