LUGEDES TARGAKS 5 vahvat raamatut teadmishuvilistele lastele

Igaüks tahab uuel aastal tugevamaks, tublimaks, targemaks saada. Et uusi teadmisi eriti tõhusalt koguda, tasub vahepeal ilukirjanduslikele teostele lisaks kätte võtta ka mõni aimeraamat. Viimasel ajal on ilmunud palju huvitavaid teoseid, mis erinevates valdkondade teadmistele lisa toovad. Rääkigu need siis tähtpäevadest või tervisest, võtku vaatluse alla loodus või valeinfo – igaühest on miskit uut ja olulist kõrva taha panna.

Nereida Carrillo, «Kuidas ära tunda vale info». Foto: Raamat

Nereida Carrillo

Illustreerinud Alberto Montt

tõlkinud Merilin Kotta

Kirjastus Koolibri

2024

Sellest asjatundlikust käsiraamatust saad teada nii seda, mis on valeinfo ja kuidas see levib, kui ka seda, kes ja millistel eesmärkidel seda levitavad. Lisaks leiad raamatust ohtralt nõuandeid ja soovitusi, kuidas tänases keerukas inforuumis hakkama saada, valeinfot õigest eristada ning mitte langeda huntide ja pinocchiote lõksu. Testid ja ülesanded, mille õiged vastused on ära toodud raamatu lõpus, aitavad värskelt saadud teadmisi ka kinnistada. Raamat sobib suurepäraselt nii üksi lugemiseks kui ka koolitundides kasutamiseks.

***

Marju Kõivupuu, «Aastaringi jutukera». Foto: Repro

Marju Kõivupuu

Illustreerinud Regina Lukk-Toompere

Kirjastus Varrak

2024

Kas sina tead, kes on Nääripoiss või kuidas tähistada paastumaarjapäeva? Miks on oluline hingede- või sõbrapäev, emakeelepäev või mihklipäev? Koos tuntud folkloristi Marju Kõivupuuga saavad lapsed ja ehk ka nende vanemad läbi aastaringi kulgeda ja kõiki tähtpäevi meelde tuletades pisut targemaks saada. Nii on meil kõigil ehk rohkem soovi ja jaksu hoida meile esivanemate poolt pärandatud traditsioone ja neid elavana hoida.

***

Maris Pruuli, «Meie seiklused Arktikas. Pingviini piss». Foto: Raamat

Maris Pruuli

Illustreerinud Eike Ülesoo

Kirjastus Varrak

2024