Ilmus tuntud klassikaliste autorite õudusjutte koondav antoloogia «Dracula külaline»

«Miks selline ajaline vahemik? Seletus on tegelikult lihtne: üle-eelmise sajandi viimasel kümnendil muutusid õuduslood kuidagi särtsakamaks, modernsemaks, kui nii võib öelda ning teine ilmasõda muutis oma julmustega kardinaalselt midagi inimestes ja sõjajärgne õuduskirjandus on hoopis midagi muud kui varasem. Kui kristalselt aus olla, siis selline ajaline piir tekkis antoloogia koostamise käigus, mil olulisi tekste otsides, lugedes ja üle lugedes selgus, et omavahel sobituvad kõige paremini just nende aastakümnete lood,» selgitab sarja koostaja Jüri Kallas.

«Dracula külaline». Foto: Raamat

Jüri Kallas ütleb, et koostamisel sai määravaks teksti headus, originaalsus ja leidlikkus. «Kindlasti võtsin ka arvesse teksti ja autori olulisust. Samuti püüdsin hinnata, kuidas on tekst ajaproovile vastu pidanud. Lugude valikul oli eesmärgiks ka teatav kirjusus, laiemapõhjaline lähenemine niimoodi oli mulle kui koostajale huvitavam ja tõenäoliselt on ka lugejal. Kuigi antoloogia Dracula külaline sisaldab kummitusi ja vampiire, on valikus ka zombid, hullud teadlased, õudused merel, kohutavad kultused ja veidrad sektid, mõrtsukalik floora ja fauna ning isegi aeg-ruumsed nihked. Lühidalt: igale maitsele midagi.»