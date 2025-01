TIHE REBIMINE Millised Eesti raamatud valitakse rahva lemmikuks?

Apollo raamatueksperdid koos Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjanike liiduga tegid ära suure ja põhjaliku eeltöö ning valisid välja kuues kategoorias 10 teost ehk kokku 60 raamatut. Eelvaliku koostamisel lähtuti järgmistest tingimustest: tegemist on eesti autori originaalteosega, raamatu esmatrükk 2024. aastal, samuti hinnati teose sisu ja erakordsust. Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul on hääletus olnud sel aastal väga populaarne ning igas kategoorias käib parima raamatu tiitli nimel tihe heitlus.

«Ilukirjanduse kategoorias on vahed väga väikesed ja hetkel käib liidripositsiooni nimel korralik rebimine Lauri Räpi «Elatud eilsete ja elamata homsete vahel» ja Kristiina Ehini «Südametammide taga» raamatute vahel. Luule kategoorias on enim hääli kogunud Tõnu Oja «Vahi kuue paiku vahi kuue paiku. Vaata umbes kell kuus valvuri pintsaku paranduslappe», kuid kaugele ei jää maha Contra «Ma viskan teie pihta munadega märki». Lasteraamatute kategoorias on teistest sammuke ees Andrus Kivirähki «Kampsun ja päike», aga kaugele ei jää maha Marju Kõivupuu «Aastaringi jutukera» ja Ilmar Tomuski «Paul hakkab inseneriks».

Eestlane ja tema lugu kategoorias käib tihe heitlus esikoha nimel Vladislav Koržetsi ja Harri Rinne «Riho Sibul. Kuulaps» ning Eia Uusi «Anett Kontaveit. Võitlejahing» raamatute vahel.

Nagu ka möödunud aastal on populaarteaduslike ja käsiraamatute kategoorias käimas väga tasavägine võistlus. Esimeste kohtade vahed on minimaalsed ning võimalus võitjaks tulla on kõigil, sest tugev nädal on veel aega, et oma lemmiku poolt hääl anda.

Tänaseks päevaks on hääletanud juba üle 4000 inimese. «Kõik raamatusõbrad on oodatud oma lemmiku poolt hääletama. Vaid ühest häälest võib sõltuda, kelle kasuks kaalukauss langeb - sedavõrd väikesed vahed on mitmes kategoorias,» lisab Krass.

2024. aasta parimaid eesti autorite raamatuid saavad lugejad valida e-hääletuse teel kuni 31. jaanuarini Apollo kodulehel.

2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest ja eestikeelse raamatu sünnipäeva puhul saavad kõik hääletusel osalejad märkida ankeeti ka enda eesti autori lemmikraamatu läbi aegade.

2024. aasta lugejate lemmikraamatuteks saavad enim rahva hääli kogunud teosed. Võitjad kuulutatakse välja 20. veebruaril pidulikul galal.