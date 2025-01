Elisa e- ja audioraamatute paremikus võidutsevad Eesti suunamudijad

Eesti suurima kasutusega digiraamatute keskkond Elisa Raamat avaldas 2024. aasta paremiku, mida kroonivad tuntud blogija Mallu Mariann Treimanni e-raamat «Salapäevik: kõigile lugemiseks» ja Brigitte Susanne Hundi audioraamat «Ärahellitatud printsess». See on üle nelja aasta esimene kord, kui Eesti autorite raamatud on äpis nii populaarsed.