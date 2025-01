4 põnevat raamatut eri vanuses lastele, et kogu pere saaks lugeda midagi head

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Missugune on sinu unistuste suvevaheaeg? Aga unistuste sünnipäev? On sul ka unistuste hommikusöök, unistuste puhkusereis või unistuste linn? Ehk on sul isegi unistuste aed?

Härra Haraldil on. Aga see pole mingi aed, mida Harald endale ihkaks. Ei, see on aed, milles härra Harald kasvatab oma unistusi.

Varateismelistele: Silja Aldudóttir «Elukas»

Linnas leiavad aset üleujutused ja maavärinad, kuid keegi ei tea nende põhjust. Oma salajase puu otsast näeb Asta rotte linnapargis ringi sebimas. Koolis unistab ta aga sellest, et katus kõigile teistele pähe kukuks. Asfaldi ja betooni all ähvardab üks olend terve linna hävitada. Ühel päeval seisab Asta temaga silmitsi...

«Elukas» on jutustus elukatest, kes elavad nii meie ümber kui ka meie sees.

Kogu Iirise elu keerleb Instagrami ning sealt saadava tähelepanu ja tagasiside ümber. Lugu püüab leida vastust küsimustele – kui oluline on väline ilu ja teistele meeldimine ning kui kaugele on inimesed valmis minema teiste imetluse ja populaarsuse pärast ning kas see kõik üldse midagi väärt on.

Vanusele 7-13: Ester Urbala «​Koolipõlgurid»

Kujuta ette, et homme ei pea sa enam kooli minema ja võid teha, mida tahad. Koolimineku asemel sõidad koos klassikaaslastega peaaegu asustamata saarele. Terveks talveks. Ilma täiskasvanuteta!