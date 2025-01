Sinijärv soovitab 3 väärika mehe mälestusteraamatut, millest tasub õppida

​Raivo Vilu on rokenroll, mis siis, et kaheksakend aastat nooreks saab juba. (Jah, Raivo, ma kirjutan noid luuletusi ikka veel edasi.) Teadlaste eludest pole liiga palju raamatuid tehtud, aga tasub teha. Vilu elu on nagu päramise poolsajandi Eesti ajalugu. Moskva ajad ja Läände suundumine, bio ja geo ja tehnokolb – ütle, mis, ja Vilu elus on see kogu võlus olemas. Ja tulemas! Sest ega see raamat mingi mälestuskivi ole, ikka maamärk pikal põneval rajal. Teadlase kaar ei katke ju iial, mõtted võetakse üle ja juttu jätkub kauemaks. Raivo Vilu on oma juttu jaganud mitmele põlvkonnale ning näha on, et võrsub ja kõrsub. Ma juba ütlesin, et Raivo Vilu on rokenroll. Ta oli seda juba nelikend aastat tagasi. Näikse etemaks minevat. Palju Õ!