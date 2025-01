PÕNEVIK Rikas klann koguneb perekonna kokkutulekule. Üks külalistest kaob ja ilmneb šokeeriv tõde

Lugu jutustatakse mitmest vaatenurgast. Edukas sisekujundaja Petra Snæberg muretseb ürituse laabumise pärast, proovile pannakse tema teismelise tütre Lea usaldus sotsiaalmeedia vastu. Alkoholist loobunud puusepp Tryggvit talub perekond ainult seetõttu, et ta on Petra tädi kallim. Alandlik hotellitöötaja Irma on elevil kohtumisest selle rikka ja kuulsa perega ja võimalusest neid lähedalt jälgida. Kui ilm halveneb, mured süvenevad ja alkoholi voolab ojadena, kaob üks külalistest ja selgub, et pimeduses varitseb keegi.