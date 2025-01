Lõbus ja lustlik lugu Kanaari saartest, milles poliitkorrektsusega pole üle pakutud

Evelyni pluss on mahlakas keel, kohati on see ka ta miinus, igatahes keeletoimetajaga koos tuli meil mitmel puhul klattida, et kas nii ikka võib öelda või mitte. Näiteks on Evelyn kunagi oma elu jooksul välja mõelnud või kusagil kohanud sõna «napsitrall». See on, nagu arvata võite, napsitanud naksitrall(ilaadne mees). Keeletoimetaja soovis sõna välja võtta, sest ametlikult seda olemas pole, minule sõna meeldis, kompromissiks sai see, et kontekstis olgu rohkem lahti seletatud, kes see napsitrall siis ikkagi on. Igatahes sai sõna endale eluõiguse, lugege ja levitage! Kohati läks Evelyn oma värvilisamistega ka ehk liiga hoogu ja segas metafoorid omavahel uueks kokteiliks, eriti vene päritolu tegelasi kirjeldades (neid on tal saarte-elus palju ette tulnud). Igatahes tundub, et kammimisest väljus täiesti salongikõlbulik lugu, millel lõbu ja lust alles on jäänud ja poliitkorrektsusega üle pole pakutud. Pealegi on siin kõigi seitsme (vabandust, kaheksa!) asustatud Kanaari saare korralik kirjeldus; seiklused ja kogemused igalt saarelt.