Kass, kes jääb igavesti elama raamatutegelasena

Ka raamatutegelane Võõras Valge Kass oli päriselt olemas: üks akna peal peesitav kass, keda Kurru-Nurru õues jalutades vaatas. Võõras Valge Kass ei teadnudki, et maailmas on olemas nii palju rohkem kui see, mis tema aknast paistab (see jutt on mu lemmik kogu raamatust, mulle meeldib seda lasteaia- ja koolikohtumistel ette lugeda).