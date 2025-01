Mida teha maailmas, kus iga ettevõte konkureerib tähelepanu nimel?

Maailmas, kus iga ettevõte konkureerib tähelepanu nimel, on persoonibränding muutunud oluliseks strateegiaks mitte ainult üksikisikutele, vaid ka ettevõtetele. Raamatu «Bränd nimega sina» autorid Olesija Saue ja Evelin Org rõhutavad, et ettevõtte brändi tugevdamine algab sageli just töötajate ja juhtide persoonibrändide arendamisest. «Kliendid usaldavad inimesi, mitte ettevõtteid,» selgitavad nad.