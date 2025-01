Arvustusvõistluse kapsas võitjad on selgunud.

Võistluse idee autori ja žüriiliikme Jaanika Palmi sõnul oli rõõmustav, et osalejaid oli rohkesti ja üle kogu Eesti. See näitab, et noortel jätkub õppimise ja muude hobide kõrvalt mahti ja soovi ka lugeda ning loetu kohta arvamust avaldada. «Tahaks väga kiita ka õpetajaid, kes olid ärgitanud noori tekstidesse süvenema ja neid põhjalikult analüüsima,» ütles Palm ja lisas: «Noored, kes konkursist osa võtsid, on kindlasti väärtusliku kogemuse võrra rikkamad.»