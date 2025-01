FOCACCIA LUMMUSES «MasterChefi» võitja toob Itaalia maitsed koju kätte

Itaalia köök on maailmas ülipopulaarne. Kastmed, pasta, risoto. Kõik on raamatus põhjalikult esindatud. Kokandusringkondades öeldakse, et Itaalia köök on Eestis juba aastaid tagasi tipu saavutanud ja ehk oma positsioone äragi andnud. Aga kui räägime kodustest toitudest, siis Itaalia köök lausa särab oma lihtsuses. Raamatu võõramaiste retseptinimede taga on lihtsasti teostatavad toidud, kus ei ole tippe-täppe, nagu kirjutab Vokk ka raamatu eessõnas.

Ivari Vokk, «Minu Itaalia maitsed». Foto: Raamat

Maitsed on lihtsad, tooraine kättesaadav, lihtsalt tee ja naudi. Sealsamas viitab ta Itaalia köögis kasutatavale värskele ja kvaliteetsele toorainele. On see aga nii iseenesestmõistetav. Näiteks, retseptides on kirjas oliiviõli kogus, aga on see jääk-, segu- või väärisoliiviõli? Teadlikum tarbija teab ja eeldab, et kõik teavad… Aga eeldamine on kõikide vigade ema ja isa kokku.

Näiteks ühes retseptis tekib küsimus, et kas kahe grammi pipra ja soola lisamine eeldaks kodus apteegikaalu omamist või saaks usaldada ka valmistaja enda maitsetunnetust ning teises kohas, et milline peaks olema maitseainesegus vürtside osakaal Voki firmaroas Semifreddos. Lisaks võiks olla raamatus ka toidu valmimise aeg. Näiteks «Vitello tonnato» valmistamiseks kulub mitu tundi. Kui vaatad pilti, on tegemist vaid väikse mõnusa eelroaga.