Milleni üks rahavajadus viia võib

Juba esimesi lehekülgi lugedes hüppas mulle mõtetes korduvalt ette sõna «ebarealistlik». Mida kaugemale ma raamatus jõudsin, seda rohkem see sõna pähe tuli. Alustades selles, et olukord, mil rühm noori on narkodiilerid ning seda ei pane tähele ükski lapsevanem või õpetaja, on minu arvates utoopiline. Kindlasti on ka päriselus olemas erisugu diilereid, aga see, et nad moodustavad bande, on pigem ebareaalne. Minu arvates on Eesti noortega seotud kriminaalset tegevust hästi kajastatud Kristi Piiperi noorte sarjas « Tõde või tegu »​, kus raamatu tegevus sobitub hästi Eesti eluga. Selles raamatus on minu meelest üritatud kirjutada millestki, mis oleks võimalik mõnes Ameerika koolis, mitte tavalises Tallinna gümnaasiumis. Iga raamat ei peagi olema realistlik, kuigi selle teose puhul oleks igati sobilik olnud natukenegi reaalsem olukord, sest käsitleti tõsiseid elu teemasid.

Kõige rohkem sümpatiseerisid mulle teoses just tegelased, kes olid kirjutatud vägagi noorte moodi. Tihti on ette tulnud raamatuid, kus noorte iseloomustamiseks on kasutatud palju klišeesid või isikuomadusi, mis enamik noortel reaalsuses puuduvad. Käitumisest välimuseni välja suutsin neid ette kujutada tõeliste noortena. Kindlasti aitavad head tegelased noortel lugejatel nendega mõnel määral samastuda, mis muudab lugemiskogemuse kordades nauditavamaks.

Krimiromaanide puhul leiab traditsiooniliselt aset suur šokeeriv lõpp, kus paljastatakse kõik. Raamatu vältel puistatakse vihjete kübemekesi mõttega muuta see šokk väiksemaks. Hästi kirjutatud teose puhul on lugejal alati mitu kahtlusalust, kes tegevuste vältel ka vahetuvad. Selles raamatus on kahjuks aga olukord, mil see kahtlusalune pea et surutakse lugejale kurgust alla. Autorid tekitasid olukorra, kus tõelisi kahtlusaluseid on ainult üks, mis muutis raamatu lõpu ülimalt ettearvatavaks ning sellega rikuti ka krimiromaani põnevaim osa. Selline olukord oli ka Reeli Reinause raamatus «Suhkust ja jahust», kus autor pidas oma lugejaid rumalateks ning söötis lihtsalt vihjeid ette. Teos, kus vihjeid ja kahtlusaluseid on piisavalt ning mida lugedes tekib aina rohkem küsimusi ja teooriaid, on Karen McManuse noorteromaan «Üks meist valetab».

Raamatul on oma head ja vead ning seekord on neid vigu minu arvates liiga palju. Kindlasti on siin ka häid osi, mis kõnetavadki noori, aga minu jaoks ei olnud see nauditavaim kogemusi. Küll aga usun seda, et iga raamat annab meile midagi, mida kõrva taha panna. Tänu sellele teosele saavad noored mõista, et nende elu kujundavad inimesed, kes neid ümbritsevad. Nagu keegi kunagi ütles: «Näita mulle oma sõpru ning ma ütlen sulle su tuleviku.»