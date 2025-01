NOORTEROMAAN Täiuslik maailm või illusioon?

Minu arust tegi raamatu põnevaks just selle salapärasus. Alguses ei olnud teada, kes oli röövija, miks rööviti, kelle päeviku sissekanded on välja toodud ning kuidas need kõik omavahel üldse on seotud. Raamatu tegevuse kulgedes hakkasid pusletükid oma kohtadele paigutuma ja pilt läks järjest selgemaks. Mulle meeldis, et raamat pani mõtlema, et kui asju vaadata teise nurga alt, võib midagi, mis oli kunagi justkui täiuslik, tunduda tohutult ebamäärane ja kole. Inimeste perspektiivid on juhtunud asjadele nii erinevad, igaühel on oma mõtteviis ja põhjendused. Kuid vaatamata sellele, et me ei saagi kõik ühtemoodi mõelda, tuleb teistega arvestada ja juhtida oma tähelepanu sellele, kuidas meie seisukohad, sündmused ja tegevused võivad teisi mõjutada. Arvan, et just need kaks asja ongi peamised, mida peategelane kõigest läbielatust õppis. Kõik pole kuld, mis hiilgab, ja elus on siiski vaja vähemalt mõnda inimest, keda võib usaldada. Mina hindan väga just neid sügavamõttelisi ja olulisi mõtteid sellest raamatust.