Aasta reisikirjanik Üllar «Myrakas» Priks: olen mees, kelle elu mõte on reisimine

«Tuleb kohe öelda, et viimatinimetatu, mis tegelikult ilmus ajaliselt esimesena, on tihedam ja vaimukam. Lugu on stiilne, raamis ja vormis. Pealkiri on tabav – see on tõesti ühe reisi anatoomia,» selgitas Pruuli. «Liigselt ei ole keskendutud mitte niivõrd kohtade-paikade nimetamisele või ajaloo kirjeldamisele, vaid just sellele, mis reisi ajal toimub. See äratundmine on tore, aga veel toredam on see, kui lõbusalt see kõik on kirja pandud! Sellise lõbususe pärast me ju ka reisime ja oleme õnnelikud, kui gruppi satub mõni sõnakeerutaja, meeleoluhoidja ja killuloopija. Lõbusate kilomeetrite ja baaride vahele mahub aga ka õrnu ja erilisi hetki.»