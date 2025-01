Malle Ermeli teos Tartu Ülikooli raamatukogust pälvis Friedrich Puksoo auhinna

Žürii liikme, raamatuteadlase Tiiu Reimo sõnul oli otsus üksmeelne, sest tegemist on äärmiselt põhjaliku ja rikkaliku pildimaterjaliga ajalookäsitusega. «Raamatu väärtust suurendab ka see, et palju tähelepanu on pööratud raamatukogusisestele tööprotsessidele – nagu kogude arendus, kataloogide areng, raamatuvara korraldus ja säilitamine –, mida kasutaja üldjuhul ei hooma,» sõnas Reimo.