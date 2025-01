LUGEMISSOOVITUS Üks terake teistmoodi ja ütlemata võluv põnevik

Tim Sullivani tüüpide sahmerdamist on vahva jälgida. Võivad küll naherdused olemas olla ja nõndasi käituda. Igast friike detektiive on kirjanikud ja telesarjamaakrid välja nuputanud, nüüd on meil siis üks autistliku spektri serval toimetav uurija. Ja miks mitte, ta jääb meelde ja muudab küllap nii mõnegi arusaama tolle omaduse (mitte tingimata häda) kandjate kohta. Mõnikend aastat tagasi saadetuks sellised väärakatena kardina taha või kalevi alla, tänapäev on nagu alati grammikese arukam kui eilne, üleeilsest rääkimata.