Raamatukoguhoidja soovitab 4 suurepärast teost, mis paitavad keelt ja meelt

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

«Selline teos on absoluutselt vapustav asi, mida endale kätte võtta,» soovitab raamatukoguhoidja. Esseekogu kaante vahel on tema sõnul erinev esseistika, arvustusi, mõttearendusi luulest, luulekeelest, naiskirjandusest, üldiselt kirjandusmaastikust jpm. «Saab lugeda väikeste ampsudena ja pärast mõtiskleda,» selgitab ta.

«Keedetud hirvede aeg» on pilguheit ajastusse, mida varjutavad stagnatsioon ja kõhedad minevikusündmused, kus hingerahu üle valitseb hirm ning selget pilku katab ebamäärasuse hägu. «Eelkõige nautisin seda keelelist sisu,» ütleb Tiina ja lisab, et tegu on täiesti suurepärase teosega.