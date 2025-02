Haarav seiklus, mis on mõnusa sulega kirja pandud

Aga siis möödusid aastad ja meil oli juba lootus kadunud, et Silver selle loo üldse kunagi valmis saab, sest… midagi juhtus, millest ka raamatu lõpupeatükk kõneleb. Võimalik, et tal oli kirjutamisega seoses teatud emotsionaalne blokk (rohkem ma ei ütle, see võiks lugemismõnu rikkuda). Aga igatahes valmis see raamat lõpuks sai. Aitäh! Hea seiklus ja mõnusa sulega kirja pandud.

Raamat algab üleväsinud ja üleõppinud tudengitega, kuidas nad – Ave ja Silver – venivad Tartu Toomemäest üles Ameerikasse kutsuvasse infotundi. Olin hiljuti lugenud Peep Vainu vintsutustest 1990ndate USA raamatumüügisektis ja oli eelaimdus, et «mis jamasse need noored end nüüd mässivad». Silveril on ka oskus natuke pahaendelist meeleolu tekitada! Igal juhul mässivad noored end tudengite töö-ja-puhkeviisa abil Oahu saarele kolmetoalisesse akendeta (aga laskeavadega) korterisse, kus elab korraga 13 (kolmteist!) noort eestlast, nii et magatakse üksteise kõrval põrandal. Nad õpivad kiirelt tundma Ameerika nippe, näiteks seda, et Walmarti saab kõike tagastada, nii et matkavarustuse viivad pärast matkamist poodi tagasi. Nad korraldavad ja ootavad oma paberivärki ja teevad esialgu illegaalset tööd, näiteks flaierijagamist tänaval (huvitav, et neil ei tulnud pähe flaiereid lihtsalt ära visata). Siis saab Silver paberid korda ja ametliku töökoha: temast saab asendusturvamees erinevatel objektidel alates turust ja lõpetades luksuselamutega. Lehekülgedel on ka vähemasti kaks mõrvatööd ja üks, hm, peaaegu-pangarööv. Vähemasti Silveri peas.