Epp Petrone meenutab: sain sel maagilisel hetkel aru, et mulle karjub näkku uue raamatu pealkiri

Terve see reis mööduski mul nii, et ma pidevalt jälgisin oma lapsi ja kirjutasin üles nende dialooge. Kuidas lennujaamas «piuksumasinad» töötasid, kuidas lennukitädid jooke valida lasid, kuidas lennukis tähtis mänguasi kaduma läks ja kuidas seepeale sai hotelli kardinanöörist mänguasi. Kuidas venekeelne poiss Privet sobis sõbraks, ilma ühise keeleta. Kuidas kajakas varastas sööki ja kuidas meri varastas liivale kirjutatud sõnu. Kuidas ühest läikivast pudelikorgist sai kõigi mu kolme tütre ihaldusobjekt ja kuidas lapsed omavahel jagasid ära, kes ja millal selle korgiga mängida saab. Kuidas liiva seest leiti ploomikivi ja kuidas tekkis plaan sellest ploomipuu kasvatada... Kõik need raamatusse jõudnud lood on tõesti sündinud, võibolla mõnes üksikus kohas minu sule poolt mõne värvi lisaks saanud. See lihtsalt on nii, et kui midagi kirja panema hakkad, tundub see rohkem naljakas. No kuidas saavad kolm last pudelikorgi pärast niimoodi vaielda ja selle kandmise graafiku teha? Aga just nii see oli. Tollel hetkel lapsevanematele pigem traagiline peavaluhetk - «No mida te kaklete!» -, aga aja möödudes saab traagikast koomika.