1919. aasta varakevadel tapetakse pogrommi käigus Samson Koletško isa, temal endal aga raiutakse maha kõrv. Kiievis on rahutused, linna on taas vallutanud bolševikud, kes aga olukorda täielikult ei kontrolli. Linlasi röövivad nii ehtsad kui ka vale-punaarmeelased, linna servas aga peremehetsevad erinevate atamanide juhitud jõugud. Samson satub teenima miilitsasse, kus ta hakkab pikemalt mõtlemata uurima kuritegusid, mille on sooritanud tema juurde majutatud punaarmeelased. Need uurimised tähendavad talle aga täiesti ettearvamatuid tagajärgi...