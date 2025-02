Karm laevalugu, mis võib šokeerida

Olin kindel, et pärast Giuseppe Conte romaani «Südametud», ei suuda ükski laevalugu mind šokeerida, aga «Wager» tõestab, kuidas dokumentaaljutustus teeb silmad ette ükskõik millisele fiktsioonile. Nimelt maalib David Grann allikatele tuginedes meresõitu nii karmides toonides, et mul tekkis küsimus, miks üldse keegi tol ajal vee kohale julges ronida. Skorbuudihaigetest lugedes kaovad kõik kujutlused romantilisest purjetamisest. Raputab juba algus kuival maal, kus tuuakse välja, et laevad hakkasid otsast pehkima juba ehitamise ajal. Vaadates vanu kunstiteoseid majesteetlikest puitalustest, mida jagub ka raamatu vahele, ei taha pähe mahtuda, et sõidetakse pudihunnikul, mis reisi lõpuks lihtsalt koost laguneb. Teiseks kukutas lõua lahti, kuidas munsterdati mehi ja viidi invaliidid ning sandid lihtsalt merele surema. Pea aasta jagu laevatamise kirjeldusi võiks kiskuda igavaks, aga neid on just parasjagu, et näidata olusid, tutvustada tegelasi ning anda aimu merel toimivast käsureast. Iseäranis lummav on peatükk, mis viib noore mitšmaniga masti ronima. Lisaks saab näpuga kaardil järge ajada!