Ajakirja kolumnistis Todd McLennanis on paraku olemas kõik see, mida Sophie sooviks mitte ihaldada. Mees on sama ahvatlev nagu hunnitu pagariäri, mille kohal Sophie Brooklyni korter asub, ja pakub sama suurt kiusatust nagu sealsed jumalikud tassikoogid. Kübeke sellest, mida me ihaldame, peaks meile ju ainult kasuks tulema?