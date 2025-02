Nauditav armastusromaan tunnetele uue võimaluse andmisest

Praegu/10 aastat tagasi, Brookbanksi puhkeküla Smoke Lake'i kaldal/Toronto. Fern on kaua unistanud Torontos oma kohviku avamisest, kuid peale ema ootamatut hukkumist seisab naine küsimuse ees, mida hakata peale päranduseks saadud puhkekülaga. Nooruses võitles ta pereäri ülevõtmise vastu, kuid otsus pole sugugi lihtne, sest tema pead ajab segi ootamatult välja ilmunud mees. Will Baxter ja Fern kohtusid Torontos päeval, kui neiu valmistus tagasi väikesesse kodulinna kolimiseks. Poiss oli temast lummatud ning tal õnnestus välja kaubelda ühine õhtupoolik. Muuhulgas jagavad nad unistusi ja panevad kirja eesmärgid tulevaks aastaringiks. Enne lahkumist lepitakse kokku, et seejärel kohtutakse uuesti, et vaadata, kuidas on läinud. Tüdruk ootas, noormees ei ilmunudki välja.