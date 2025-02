«Kuusteist aastat vana. Elu, mis oli hävitatud ühe traagilise suvega»

Ilmunud on Jørn Lier Horsti menuka William Wistingu sarja 17. raamat «Kuiv maa». Politseiinspektor Wistingu põnevikud kuuluvad Norra kõigi aegade populaarsemate krimisarjade hulka ja neid on nüüdseks trükitud üle 2,5 miljoni eksemplari. Lisaks on raamatusari ilmunud enam kui 30 keeles ning selle põhjal on tehtud ka teleseriaal.