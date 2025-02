VIDEO Luuletaja Hando Runnel soovitab kolme raamatut, mis otsivad vastust olemise mõistatusele

Eesti raamatu aasta tunnuslause «Rahvas algab raamatust» pärineb Hando Runneli luuletusest «​Tulululu». Seepärast on sümboolne, et just Runnel avab raamatuaasta uue videoseeria «Kirjanik soovitab», kus tuntud eesti kirjanikud ja luuletajad räägivad enda jaoks olulistest raamatutest.