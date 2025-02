Anne Pikkov soovitab 10 raamatut: illustreerimine on teinud minust omamoodi gurmaani

See raamat püüdis oma kaanekujundusega mu kohe kaugelt kinni. Kujundaja Britt Urbla-Keller on Atwoodi romaanile stiilse sümboli leidnud. Tekst aga viis mu maailma, kus vabadus hakkab vaikselt, tükikese haaval kaduma, kuni pole enam midagi alles. See meeleolu jäi minuga kaasa. Oma igapäevatöös regulatsioonides ja kordades hulpides tekkisid loetuga paralleelid – kui kiiresti muutub kord kontrolliks ja kontroll kaoseks. Atwood oskab oma tekstiga mõjuv olla. Hästi ja kaasatõmbavalt kirjutatud. Võttis mõtlema, et kõik, mis raamatus juhtub, on meid juba vaikselt kätte saanud.

Oh, mõnus. Hea, kui on sõber, kes oskab tuua raamatu, arvates, et see sobiks mulle. Mitte vast seepärast, et elan ka ise surnuaia kõrval. Peategelase Violetti tegevusväljaks ongi surnuaed. Surnuaed kui millegi lõpp, aga veel rohkem kui millegi uue algus. Elu ja armastus murravad alati läbi. Kõike laotatakse teie ette elegantselt, stiilselt ja puuderdatakse üle sooja huumoriga. Kui pehme silmaga jälgib ta inimesi, kes ta ellu tulevad ja lähevad. Kui saab öelda, et midagi on prantslaslik, siis see on see.