«Kui keegi üldse mõrvari moodi välja nägi, siis tema. Ebanormaalselt tugevana oli ta füüsiliselt groteskne, ebard»

Siis aga rullub lahti õudusunenägu. Monk on põgenenud ja näib, et ta sihib kõiki, kes olid seotud selle ebaõnnestunud politseioperatsiooniga. Tagasi rappa meelitatud Hunter hakkab mõistma, et ei praegused – ega ka kaheksa aasta tagused – sündmused pole päris need, mis paistavad. Ja kui maniaki vägivaldsed jäljed aina lähemale jõuavad, on minevik ühtäkki kõike muud kui surnud ja maetud.