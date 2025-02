Öise lugeja Nicole Kidmani 3 lemmikraamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

«Loen sageli enne magamaminekut. See on minu jaoks hea viis päev lõpetada,» rääkis Kidman kirjanik Elin Hilderbrandile taskuhäälingus «​Books, Beach, & Beyond». Kogenud näitleja meelest on aga ka täiesti tavaline see, kui ta keset ööd üles ärkab ja haarab siis uuesti raamatu järele.

Kidman usub, et unerežiim ei pea olema rangelt kaheksa tundi järjest, nagu sageli soovitatakse. «Kunagi oli täiesti tavaline, et inimesed ärkasid öösel mõneks ajaks üles, istusid kamina ääres ja lugesid,» arutles ta. Ka tema teeb sageli nii, hoolitsedes samal ajal selle eest, et mitte äratada enda kõrval magavat meest. Seejuures on talle abiks väike, klamberkinnitusega lugemislamp, mida ta peab üheks parimaks kingituseks, mis talle on tehtud.