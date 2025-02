Uues audioraamatus annab Juhan Liivi loomingule hääle näitleja Pääru Oja

Audiovalimikku on Juhan Liivi muuseumi juhataja Mari Niitra koondanud luuletusi ja proosatekste, milles Juhan Liiv on sõnastanud loomise kogemust, loojaks olemist, aga ka looja kõhklusi ja kahtlusi, koguni meeleheidet. «Pooliku hariduse, vaimse tasakaalutuse, üksinduse ja kaasaegsete mõistmatuse kiuste suutis Liiv luua erakordset ja aegumatut kirjandust,» selgitab Niitra. «Juhan Liiv on eesti kultuuri keskmes püsinud juba rohkem kui sada aastat. Tundub, et nüüd, 21. sajandil, oleme hakanud teda paremini mõistma ning müüdi taga lõpuks ka inimest nägema.»