«Ta vaatas, kuidas naise hing kehast lahkus ja teda täitis rahulolu. Ta oli selle naise päästnud»

Briti krimikirjaniku L. J. Rossi debüütromaan «Püha saar» ilmus 2015. aastal ja sai koheselt rahvusvaheliseks bestselleriks. Sellest ajast alates on enam kui kolmkümmend tema romaani jõudnud Amazoni edetabeli ihaldatud esikohale – mõned isegi enne ametlikku ilmumist, olles saadaval vaid eeltellimusena. The Bookseller on kajastanud, et L. J. Ross, kodanikunimega Louise Ross, on jõudnud nii «kõige loetumate» kui ka «kõige enam müüdud» ilukirjandusteoste edetabelitesse ning ta on kogunud suure hulga pühendunud fänne, kes armastavad tema meeleolukat ja kaasahaaravat jutustamisstiili.