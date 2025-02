Lastekirjanduse keskuses avatakse liikumisele pühendatud näitus

Näituse kuraator Viive Noor lausus, et «Terves kehas terve vaim» on ajendatud soovist uurida liikumist selle erinevates vormides, mis ei piirdu ainult sportlike tegevustega. «Üldistades võib öelda, et kunstnikud on sageli spordivaenulikud inimesed. Kuid meie näitus näitab, et liikumine on palju rohkem kui lihtsalt sport – see on jooksmine, tantsimine, malemäng, tsirkus, looduse liikumine ja kõik, mis seondub meie kehaga. Soovime pakkuda värskeid vaatenurki liikumise tähendusele, mis ühtlasi kutsub mõtlema, kuidas liikumine mõjub meie vaimule ja igapäevaelule,» lisas ta.