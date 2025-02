«Kui ta mu kord tapab, viib ta mu kuhugi mujale ja ma olen igaveseks maailmast kadunud»

New York, 2011. aasta aprill. 15-aastane tüdruk leitakse äärelinnast risti lööduna. Ajalehe Manhattan Press uuriv ajakirjanik Miren Triggs saab ootamatult salapärase ümbriku, milles on polaroidfoto teisest kinni seotud käte ja suutropiga teismelisest. Fotol on üksainus märge: «Gina Pebbles, 2002». Samal ajal kui New Yorgi politsei tegeleb ristilöömise süüdlase väljaselgitamisega, ajavad Miren Triggs ja tema endine ajakirjanduse õppejõud Jim Schmoer pildil oleva tüdruku jälgi. Nii põrkavad nad kokku kummalisi rituaale harrastava ususekti tegemistega ja sukelduvad süngesse saladusse, mille lahti muukimine võib kõike muuta. Tegu on ohtliku mänguga, milles panustatakse kõige kallimale.