4 mõtlemapanevat pildiraamatut, mis jäävad kauaks hinge

Iiris tuleb lasteaiast koju ja istub oma toa nurka. Ta ei räägi emmega ega issiga ega tädi Mirjamiga, sest Iirisel on suur saladus. Iiris teeb paberile tumesinise vildikaga sota-pota kriipse. Iiris ei taha tuhksuhkruga pannkooke ega viineripirukamängu, tädi Mirjami üllatust ega Bossele palli visata. Saladus on Iirise sisse elama läinud ja Iiris ei tea, kuidas sellest lahti saada. Päris õhtul istub Iiris ema kõrvale diivanile. «Ma tahaksin sulle midagi rääkida,» ütleb ta, «aga ei saa, sest siis ei oleks see enam saladus.» «Emmedele ikka võib, see ei loe, et ema teab,» ütleb ema. Iiris teeb peo lahti. Seal on väike sätendav põrkepall.

Härra Haraldil on unistuste aed – aed, milles ta kasvatab unistusi. See on kirju nagu džungel. Mõned unistused siin on juba väga vanad – need istutasid sinna härra Haraldi isa ja ema. Teised aga on sinna toonud aia peremees ise. Mõned unistused kasvavad nii lopsakalt, et vajavad harvendamist, teised aga on nii haprad, et nõuavad pidevat hoolt ja meelespidamist. On neid unistusi, mida tarvis poputada ja neid, mis nõuavad kärpimist. Ja siis on veel unistused, mis Haraldi hoolitsusest õieti ei hooligi. Kogu selle kirevuse keskel kasvab härra Haraldi aias ka üks päris tavaline pirnipuu. Igal kevadel, kui see õitseb, unistab härra Harald, et tuleb hea pirniaasta.