Aimar Ventsel olla Jakuutias lausa kuulus mees

Mälu teeb trikke, seda ei ole mul üldse salves, kuidas me tookord kaanepildi valisime. See on ju samamoodi unikaalne: teemantide kaevandus! Aga seda on mulle öeldud ja olen ise ka tundnud, et kuidagi häirivalt mõjub see hiigelsuur auk maa sees (pisikesed täpid augu kohal on kõrged korrusmajad).

Aimar Ventsel, «Minu Jakuutia». Foto: Raamat

Teemandikaevandusest Aimar siin raamatus tegelikult ei kõnele muud kui et külastab korduvalt Mirnõi linna, mis on tänu teemantidele poolkinnine ja muude linnadega võrreldes rikas. Ka tšaroiidist, Jakuutia ainulaadsest vääriskivist ei räägi ta muud kui et tegevus toimub vahepeal ööklubis nimega «Tšaroiit». Eks see ongi ju Aimari Jakuutia ja ma lihtsalt mainin, et mind isiklikult oleks need keskkonna- ja kiviteemad huvitanud rohkem kui erinevate ööklubide võrdlus.

Kahju oli mul ka sellest, et see jakuudi naine jäigi täiesti peitu. Siis oleks võinud ta juba (loo loogilisuse huvides) mainimata jätta! Aga kusagil üsna alguses viitab Aimar, kuidas ta oma pruudiga tutvus kusagil Põhja-Jäämere ääres ja järgnes «sisseelamine evengi-jakuudi perekonda»​. Ta vihjab, et ta sai «kõik keelud, traditsioonid, kohustused ja normid oma nahal järele proovida». Huvitav! Aga kõik need ägedad peatükid, millest raamat koosneb, jutustavad justkui poissmehe-elust.