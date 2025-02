LUGEMISSOOVITUS Võimas maa, kus enamiku mõrvadest on head kirjanikud välja mõelnud

Me põhjamaises nurgas on igast jama kirjutet ja üldjuhul ma tumekülma ilma triviaalset politseimudru ei soovita. Kuid nüüd natuke ütlen, et hea on. Norrakad teevad vahel vähem udumudu ja õudsat enesevaatlust kui keskmised rootsikirjutajad. Kuigi jah, mine võta kinni. Alati ei võtagi. Jo Nesbo näiteks on mitu korda vaiba alt ära tõmmanud. Sihukesel harilikul minusugusel, kes üle kolme-nelja raamatu nädalas naljalt ei loegi. Bwäck!

Horst ja Enger on mitu asjakest koos teinud ja ehk ma küll eraldi võttes Horsti Engerist kõrgemalt hindan, näen nende ühisloomingus tugevat punkti. See käimasolev kuum sari kütab heaste ja mina usun ta tulevikku. Tahaksin üldse uskuda mitmesugustesse tulevikkudesse, kuigi Norra kui vististi väidetavalt maailma kõige õnnelikuma maa kuvandit kirjanikud terake katkuvad. Samas keegi ei saa tulla ja võtta mu veendumust, et Norra on äge, unustagem kas või fjordid ja trollid ja et pühabal õlut ei saa. Võimas maa, kus enamik mõrvadest on head kirjanikud välja mõelnud.