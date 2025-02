Sveta Grigorjeva soovitab raamatuid, mis raputavad, lohutavad ja panevad pea pööritama

Kirjanduse valimine on alati isiklik – iga raamat, mis kõnetab, avab midagi ka lugeja enda sees. Koreograaf, tantsija ja luuletaja Sveta Grigorjeva soovitab raamatuid, mis on mitmekesised ja isikupärased: alates kultuslikest elulugudest ning filosoofilistest mõtisklustest kuni ulmeklassika ja poeetilise proosani. Need raamatud ei pruugi pakkuda lihtsaid vastuseid, kuid panevad küsima ja avastama.

Cookie Mueller, «Walking Trough Clear Water in a Pool Painted Black». Foto: Raamat

Kui ma peaks kunagi üksikule saarele juhtuma ja mul võib ainult üks raamat kaasas olla, siis see on just see. Mueller oli näitleja, strippar, guru, diiler, kirjutaja ja lihtsalt äge naine, kes oskas ka kõige hullemad elujuhtumid lõbusaks looks kokku keerata-kirjutada. Mõni küsib, mida Jeesus teatud olukordades teeks, mina aga küsin alati, mida Cookie teeks. Mul on kodus talle lausa altar, ta on ainus (eba)jumalakuju, keda kummardan. Soovitan soojalt ka teistelegi.

***

Ükskõik mida Ursula Le Guinilt

Alustada võiks ehk lühiproosaga, aga miks ka mitte näiteks «Pimeduse pahema käega». Le Guin on küll selline autor, kes mõtestab alati oma tekstides ühiskonna enese sisemisi ja peidetud mehhanisme, pakkudes oma ulmega alati mingit alternatiivi juba olemasolevale maailmale ja selle (tihti igavale) korraldusele. Võim, sugu, hierarhiad, majandussüsteemid, armastus, loodus – kõike hakkad peale tema lugemist teisiti vaatama! Hullumeelne kirjandus, ulmeliselt hea autor! Arvan, et tegemist on üle aegade ühe huvitavama ja olulisema autoriga... terves galaktikas.

Kirjanik Ursula K. Le Guin. Foto: Benjamin Brink / The Oregonian via AP / Scanpix

***

Mehis Heinsaar, «Ööpäevik». Foto: Raamat

Mehis Heinsaare «Ööpäevik» (Loomingu Raamatukogu)