See raamat on jätkuks Venemaa ajaloo esimesele osale, mis käsitles meie naaberriigi minevikku aegade algusest kuni Vassili III-ni, ääretu Moskva vürstiriigi valitsejani. Teise osa peategelaseks on Ivan IV, kes päris 3-aastasena oma isalt riigi, mis vajas põhjalikke ümberkorraldusi. Pikaks ajaks Vene tsaaririigi poliitilise kursi määranud reformide läbiviijaks saigi Ivan IV, kelle vastuolulises isiksuses on nähtud nii riigi huvidest lähtunud suurt reformaatorit kui ka üksnes võimuihast juhindunud despooti.