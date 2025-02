Miks lugeda tavalisi krimiromaane, kui saad lugeda midagi sellist?

Daretana/Talagray. Ääremaa elu koosneb mitmetest hädaohtudest, kuid mitte säärastest kuritegudest, mis nõuaks eraldi uurija positsiooni. Ometi luuakse see pisikesse Daretanasse. Kus detektiiv ees, seal mõrv taga ehk kolkaküla kõige uhkemas majas leiab aset jõhker veretöö. Üks impeeriumi kõrgetest ohvitseridest hukkub õige kummalisel moel. Nimelt kasvab tema kehast välja puu. Din on jõudnud uurija käsilasena töötada paar kuud, aga kuna tema ülemus väljub oma elupaigast vaid äärmisel vajadusel, teeb mees kogu välitöö, kaardistab sündmuskoha ja küsitleb tunnistajaid. Ta on läbinud muundamise, nii et ei unusta kunagi midagi ning suudab ka väiksemad pisiasjad hiljem täpipealt ette kanda. Juhtum on keerulisemgi, kui algul paistab, saates nii meistri kui ka õpipoisi provintsi pealinna.

«The Tainted Cup» paneb alguse uuele fantaasiasarjale värskusest õhetava maailmaga. See on üks isevärki paik, kus inimesi ähvardab pidev oht, mida lugejana hästi ei adugi. Merepõhjast tõusvate hiigelkoletiste kaitseks on riik kõrgete müüridega sektoriteks jagatud, nii et mida rohkem neid sinu ja ranniku vahel paikneb, seda võimsam on turvatunne ja paksem rahakott. Peategelane Din ei ole kuigi jõukas, elades kõige äärmises piirkonnas. Ilma suurema sissejuhatuseta hüppab lugu päeva, kui mürgel lahti läheb ehk ta saadetakse inspekteerima oma esimest surmajuhtumit. Roim on räige. Kujuta ette, et ühel hetkel on mees, kes kurdab rinnus valu ja järgmisel laiub samal kohal suur vereloik ning läbi katuse kasvav puu. Pealtnägijad karjuvad ja tühjendavad sisikonda, kuid õudus ei pääse üldse löögile, sest loo fantaasiakülg haarab nii endasse. Midagi bambusetaolist kerkis silme ette, andes kogu raamatule idamaise hõngu.