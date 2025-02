Viis klassikut, mida iga finantsvabaduse ihaleja võiks lugeda

Ettevõtluse coach Liina Vettik teab, et põhjus, miks me ei ole majanduslikult edukad, ongi tegelikult kahe kõrva vahel. Tuleb teha endaga tööd, et tõsta oma eneseteadlikkust- ja väärtust, et ulatuda enda visiooni kõrgusele, siis oled ka võimeline seda päriselt hoidma. Ta soovitab viit klassikut, mis aitavad oma mõtteviisis selgust luua. Neid peaks vähemalt korra läbi lugema iga finantsvabaduse ihaleja.

Robert Kyosaki raamatuid tuuakse palju esile, eriti «Rikast isa, vaest isa», mis on alustajale rahatargale suisa piibli eest, et aru saada, mismoodi jõukad inimesed mõtlevad.

Liinale aga avaldas enim muljet hoopis «Enne palgatööst loobumist», mis sobib hästi neile, kes kujutavad end ette rohkem ettevõtjana.

Rhonda Byrne, «Saladus». Foto: Kirjastus Pilgrim

Liina julgeb lausa öelda, et see raamat muutis tema elu. Tekkis suur äratundmine, et ta tahab olla see inimene.

Liina meenutab, et oli lendamas Poola, kui sattus lennukis istuma kõrvuti IBM-i Euroopa saatkondade juhatajaga. «Ta nägi, et loen eesti keeles raamatut «Võitjate seadused». Uuris, et mida ma loen ja selgitasin inglise keeles, millest see raamat räägib. Ta küsis mu käest, kas olen lugenud ka Rhonda Byrne’i «Saladust»,» meenutab ta.