LUGEMISSOOVITUS Üsna uskumatu, ent ometi päriselus juhtunud lugu

Jah, see on võimalik. Usku, lootust ja armastust peab olema. Raha saab kusagilt ikka, isegi kui mõnel hetkel üldse ei ole. Seda mõnd hetke teame me kõik, miljoni vaese maa, usu ja aurude peal elamegi. Tiina Kuuler tegi õhust, armastusest ja õunte pealt (no natuke ka marjade) eluviisi, mis toimib ja toodab. Lugegem seda rasket juttu ja mõelgem, kas ehk meitelgi miskit tagaajus kripeldab, mis eluvalust läbi murraks ja iluvõluks kaunistuks.