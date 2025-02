Sinijärv soovitab: oma naabrite ja lähikondlaste keeli võiks natuke ikka teada

Krimivikud ja eluolu on siin ja praegu ja kuidagi ja kunagi ja jah. Aga põhilised lood me ilmas pärinevad aegadest, mil inimesed alles hakatasid kirjapanemise oskust nii heaste ehk halvaste kui ta välja tuli – ent pikad jutud koma hüvad lugulaulud olivad jo olemas. Gilgameši sõnarida ilmselt üks vanimaid, mis tänini, meieni, kuidagi jõudnud on. Läbi sadade tõlgete ja tõlgenduste, vaadete ja vaatamatuste, ukerdamiste ja nikerdamiste. Gilgameš on nüüd eesti keeles olemas. Me ulatume oma aja- ja keelelooga kogu kirjarahva vikerkaare peale; siin on ja siit saab. Kuigi Gilgameši juurest algas kogu kirjamäng; mäletan, kui poeg küsis koolitöö asjus ja oli vaja kiiresti vastata, siis ega ma palju paremini ei osanudki öelda kui et see oli kõige algus ja loe hilisemat lihtsalt rahumeeli edasi. Tundub, et soovitus on toiminud, laps ei ole lollimaks jäänud, pigem vägagi vastupidi.